Der Beifall für Sieglinde Ganz-Walther, die mit einem feierlichen Gottesdienst am Reformationstag in der Zwölf-Apostel-Kirche als Dekanin des Kirchenbezirks Frankenthal verabschiedet worden ist, wollte nicht enden. Etwas Wehmut lag in der Luft, aber auch die Freude, dass die über Konfessionsgrenzen hinweg geschätzte Theologin ihrer Gemeinde noch bis Juni 2022 als Pfarrerin erhalten bleibt.

„Du gehst uns nicht verloren“, unterstrich Pfarrerin Sabine Tarasinski, die vorerst vertretungsweise die Aufgaben der Dekanin übernimmt. Das Amt sei immer auf Reformation aus gewesen.