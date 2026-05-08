Mit einem Bein scheint Michael Walther noch im Job des Großniedesheimer Ortsbürgermeisters stehen. Aber die Freude über neu gewonnene Freiheiten ist ihm deutlich anzumerken.

Auch wenn er Mitte April sein Amt als ehrenamtlicher Bürgermeister von Großniedesheim an den direkt gewählten Markus Wilhelm abgegeben hat: So ganz hat Michael Walther (beide SPD) die Rolle als Chef, der im Dorf über alles Bescheid weiß und Probleme löst, noch nicht abgelegt. Das Treffen mit der RHEINPFALZ findet im Gemeindehaus statt, wo ihn zwei Vereinsmädels um den Schlüssel für die Friedenshalle bitten und er erzählt, wie kürzlich ein verschrecktes Reh aus der Pumpstation herausgebracht werden musste.

„Da sind außerdem noch ein paar Projekte, die ich zu Ende bringen will“, sagt Walther und nennt als Beispiel die Urnenstelen auf dem Friedhof und den anstehenden Straßenausbau. Die Fülle der bürgermeisterlichen Aufgaben wird es mit sich bringen, dass sein Freund und Wunschkandidat Wilhelm ihn noch öfter um Rat fragen muss. Er selbst hat das 2009, als er das Amt von Hugo Klöß (SPD) übernahm, nicht so gern gemacht, bekennt Walther.

Viermal zum Ortsbürgermeister gewählt

Drei weitere Male ist der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann und Handelsfachwirt seitdem zum Dorfoberhaupt gewählt worden. Doch die vierte Amtszeit, die 2029 enden würde, wollte er nicht ausschöpfen. Der kommunalpolitische Ruhestand sei dem 65-Jährigen gegönnt, allerdings will er seine Mandate im Verbandsgemeinderat und den SPD-Vorsitz auf Orts- und VG-Ebene erst einmal behalten.

Walther möchte endlich mehr Zeit für die Familie haben, zu der neben Ehefrau Heike und zwei Söhnen auch eine zweijährige Enkeltochter gehört. Außerdem will er sein halbes Dutzend Vereinsmitgliedschaften mit mehr Leben füllen. „Aber fest vereinnahmen lasse ich mich noch nicht“, warnt Walther vor zu hohen Erwartungen der Vorstände. Zeit für den geplanten Hausumbau und für Kurzurlaube soll schließlich auch bleiben.

Weitere Themen aus Großniedesheim

Solarpark: Anlage bald fertig

Schrakel- und Eckbach: Biber, Krebse und ein Platz zum Spielen

Friedenshalle: Paradies für Mauereidechsen

Heike Walther hat all das in Reimform und auf Pfälzisch zusammengefasst und bei der Amtsübergabe beziehungsweise Verabschiedung am 16. April vorgetragen. „Das sei für ihn eine absolute Überraschung gewesen“, sagt Walther. Ebenso der Auftritt seiner Mutter Gerlinde. Nicht nur er selbst, auch die Zuhörer in der vollen Friedenshalle, in der der damalige SPD-Landtagsabgeordnete Martin Haller die Laudatio hielt, waren gerührt.

Erinnerung an große Projekte

Beim Rückblick auf die großen Themen seiner Amtszeit kommt Altbürgermeister Walther als Erstes auf eine Sache zu sprechen, die ihm wegen des damaligen heftigen Widerstands der Opposition – als es noch eine FWG und eine CDU im Gemeinderat gab – manch schlaflose Nacht bereitet hat: den Verkauf und Abriss des Bürger- und Sportzentrums. Mitte der 2010er-Jahre war klar geworden, dass das Gebäude mit Gaststätte und marodem Dach keine Zukunft mehr hat, und die SPD-Mehrheit im Rat setzte den Verkauf des Geländes durch. „Die Gemeinde wäre an den Folgekosten der Immobilie kaputt gegangen“, ist Walther sicher. Der damalige Investor sprang zwar ab, aber trotzdem sei Gutes entstanden, sagt er:„24 Familien haben dort ein Zuhause gefunden und bringen uns Steuereinnahmen.“

Michael Walther auf dem Spielplatz am Kinder- und Jugendtreff Großniedesheim. Die Einrichtung am Ortseingang liegt ihm sehr am Herzen. Foto: Bolte

Ebenfalls anstrengend, aber ohne Streit im Dorf verlief 2019 die Kindergartenerweiterung. Vorausschauend und ohne Schulden sei das in Angriff genommen worden, sagt Walther und betont, dass Großniedesheimer Familien für einen Kitaplatz so gut wie keine Wartezeit hinnehmen müssten.

Strategisch denkender Kaufmann

Ob Baurecht für Windräder und Solarpark oder das Neubaugebiet „Im Schenkel II“: Walther liegt das Kaufmännische und Strategische im Blut. Bei Grundstücksverkäufen zielte die im Moment noch schuldenfreie Gemeinde zum Erhalt der Kita und der kleinen Grundschule auf junge Menschen statt Rentner ab. „Und was die Einkommensteuer betrifft, so ist das einstige Schlusslicht Großniedesheim vorgerückt“, sagt Walther stolz. „Wir kratzen an Heßheim.“ Demnächst wird die Gewerbebrache in der Kleinniedesheimer Straße zu neuem Leben erweckt. Laut Walther sollen dort 60 bis 80 Menschen Wohnraum bekommen.

Mit Grausen erinnert sich der in der Sozialdemokratie fest verwurzelte Kommunalpolitiker an die sechs Wasserleitungsbrüche im Jahr 2022, als der Verkehr im Ort fast zum Erliegen kam. Mit Freude hingegen beobachtet er den wachsenden Erfolg der 2021 mit Uwe Globisch und dem TuS aus der Taufe gehobenen Veranstaltung „Niddsem wandert“. Bei dem Stichwort verrät Walther, was er „ganz falsch eingeschätzt“ hat. Die Wiederbelebung des Kerweumzugs im vergangenen Jahr habe entgegen seiner Skepsis hervorragend geklappt.

Große Sorge um Demokratie

Das könnte ein Zeichen sein, dass Walthers große Sorge unbegründet ist, nämlich dass das ehrenamtliche Engagement in der Bürgerschaft so zurückgeht, dass das Dorfleben erlischt. „Der Erhalt der Infrastruktur wird immer schwieriger, und gleichzeitig steigen die Ansprüche der Menschen“, sagt Walther mit Blick auf die Zukunft des ländlichen Raums.

Viermal hat Michael Walther für das Amt des Großniedesheimer Bürgermeisters kandidiert. Dieses Foto stammt von 2014. Foto: BOLTE

Außerdem sieht er die Demokratie gefährdet und aktuell Parallelen zu 1933, dem Jahr, in dem die Nationalsozialisten an die Macht kamen. Sündenböcke suchen, Menschen ausgrenzen, Grenzen dicht machen und dann denken, alles wird gut: „Wie man so blöd sein kann, das zu glauben, ist mir schleierhaft“, sagt Walther. Er möchte den Unzufriedenen im Land zurufen: „Engagiert euch, wenn euch was nicht passt!“

Mit diesen düsteren Gedanken will die RHEINPFALZ ihren Artikel zum Abschied von Michael Walther aus dem Amt nicht enden lassen, sondern lieber mit etwas, das er vermissen wird, weil es gar zu schön war. Da fällt dem 65-Jährigen sofort etwas ein: „Mir wird die lautstarke Begrüßung der Kinder fehlen, die es immer gab, wenn ich als Bürgermeister die Kita oder die Schule besucht habe.“