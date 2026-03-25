Eine arbeitsreiche, aber schöne Zeit hat Manfred Becker hinter sich: 30 Jahre lang Vorsitzender des Naturschutzbunds. Wie sehr er sich verbunden fühlt, wird schnell klar.

Der Naturschutzbund ( Nabu) Frankenthal wurde 1992 gegründet und der Beindersheimer Manfred Becker war seit Anbeginn dabei. Die Bilanz der 30 Jahre seines Vorsitzes lässt sich sehen, von ursprünglich 60 Mitgliedern stieg die Zahl auf 1085, mit anfangs professioneller Werbeunterstützung. Der Nabu ist mittlerweile der größte Naturschutzverband in Frankenthal. Becker hört auf, da es Zeit sei, Jüngere ans Ruder zu lassen und eingefahrene Bahnen zu verlassen, sagt er.

Die Förderung des Naturschutzes, der Landschaftspflege, des Tierschutzes, unter besonderer Berücksichtigung der freilebenden Vogelwelt, und das Eintreten für die Belange des Umweltschutzes sind Ziele des Nabus, die viele helfende Hände benötigen. Becker begeisterte die Mitarbeit von Anfang an. Er stammt aus Berlin, wo die Familie einen großen Garten hatte. Nach dem Maschinenbaustudium an der TU Berlin zog es ihn nach Mannheim, zum Landmaschinenbauer John Deere, wo er bis zur Rente blieb. Doch er hat noch eine Teilzeitstelle.

Zusammenwirken als Motivation

„Ich hatte durch meinen Beruf einige Managementfähigkeiten, die mir den Einstieg als Vorsitzender des Nabu erleichterten. Meine Motivation für die Vereinsarbeit ist die gute Zusammenarbeit und Begeisterung der Mitstreitenden“, betont er. Es gebe glücklicherweise auch immer wieder Spenden von Firmen und Privatleuten. Der Natur- und Vogelschutz und die Umwelt treibe zum Glück viele Menschen um und durch die Naturschutzjugend (Naju) würden auch Kinder und Jugendliche daran herangeführt.

Schon die Anfänge des Nabu Frankenthal erlebte Manfred Becker mit, der Ursprung wurde bereits als Deutscher Bund für Vogelschutz, in den 1980er-Jahren gelegt. Als Nabu bekam der Verein eine Grundstücksschenkung aus einer Heßheimer Erbschaft; das Grundstück musste getauscht werden und liegt inzwischen am Kleinen Wald in Frankenthal.

Mehrere weitere Grundstücke kamen hinzu, in Freinsheim, Erpolzheim und Weisenheim am Sand. Somit erweiterte sich der Pflegeaufwand erheblich, da zum Verein auch die angrenzenden Gebiete von Heßheim und die Gemeinde Bobenheim-Roxheim gehören. Die Hauptpflegezeit sei in den Herbst- und Wintermonaten, wenn Bäume geschnitten und Wildwuchs, beispielsweise von Brombeerhecken, eingedämmt werden muss.

Pflege von Teichen gehört dazu

In seiner Amtszeit wurde auf dem Hauptfriedhof ein Laichgewässer, genannt Friedhofsteich, angelegt. Dieser Teich erfordert viel Pflege, da er keinen Wasserzulauf hat, sondern mit Folie ausgekleidet ist und das Nass immer wieder nachgefüllt werden muss. Neben den Grundstücken und dem Friedhofsteich werden auch Patengrundstücke gepflegt, so beteilige man sich zum Beispiel an der Entrümpelung des Teichs im Kleinen Wald. Becker gründete Referate und Arbeitskreise, die viele Bereiche abdecken. Außerdem gibt es regelmäßig Präsentationen der Vereinsarbeit und monatlich eine Vorstandssitzung.

Die Bildung des Arbeitskreises Stadtklima und Stadtgrün regte Becker 2021 an, dieser ist noch im Aufbau, wird mitgetragen durch die Stadtverwaltung, Unternehmen und Privatleute. Er freue sich, dass auch die drei städtischen Klimamanagerinnen dabei sind. Der Arbeitskreis soll die Entsiegelung, Schaffung und Pflege von Grünzonen, Begrünung von Häusern und Fassaden umfassen.

Jetzt als Stellvertreter aktiv

Ein Pilotprojekt, für das sich nun sein Nachfolger einsetzen möchte, ist die unterirdische Bewässerung des Friedhofsteichs, dies ist geplant in Kooperation mit einer Uni.

Auf der Hauptversammlung des Nabu bekam Becker viel Anerkennung und meinte, dass mit dem neu gewählten Jörn Weiß (bisher Stellvertreter) ein kompetenter Vorsitzender gewonnen wurde. Als Stellvertretende wurden Monika Hahn und Manfred Becker gewählt. „Ich freue mich, dass ich nun in zweiter Reihe mitwirken kann“, sagt Becker.