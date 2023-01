Wie viele Meisen, Krähen und andere Vögel leben rund um Haus und Garten? Um das herauszufinden, hat der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) vom 6. bis 8. Januar zur „Stunde der Wintervögel“ aufgerufen. Am Montag ist die Meldefrist für die Zählergebnisse abgelaufen. In Frankenthal ist ein Einwanderer unter den Top 3.

Häufig wisse man mehr über seltene Arten als über die Vögel, die in großer Zahl in Gärten, Parks, Friedhöfen, aber auch in Innenhöfen oder auf Balkonen leben. Das ist der Grund für die bundesweite Aktion, die zum 13. Mal stattfand. Laien und Experten waren dazu aufgerufen, sich eine Stunde lang zu notieren, welche Arten und wie viele Vögel sie beispielsweise am Futterhäuschen im Garten sichten. Die Resonanz war diesmal deutlich geringer als in den Vorjahren. Das könnte laut Nabu auch mit der Pandemie zusammenhängen.

Nach erstem Zwischenstand haben sich in Frankenthal 26 Personen an der „Stunde der Wintervögel“ beteiligt. 2022 waren es noch 33, ein Jahr davor sogar 65 Zähler. Aus 15 Gärten wurden diesmal 399 Vögel gemeldet. Die Top 3 dabei: Kohlmeisen (64), die in allen Garten vorbeiflatterte, der Halsbandsittich, von dem 50 Exemplare gesichtet wurden, und Rabenkrähen (29). 2022 wurden in 26 Gärten 850 Vögel gesichtet; die am stärksten vertretenen Arten waren Saatkrähe, Haussperling und Kohlmeise. 2021 notierten die Zähler in 50 Gärten 1427 Vögel (Top 3: Haussperling, Kohlmeise, Ringeltaube). Landesweit haben rund 4500 Freiwillige knapp 110.000 Vögel gemeldet. Platz eins hier: der Haussperling.

Größeres Interesse in Pandemie

Torsten Collet, Referent für Öffentlichkeitsarbeit beim Nabu-Landesverband, betont, dass die Zwischenergebnisse Trends abbilden. Noch laufe die Auswertung der nicht digital erfolgten Meldungen. Frühestens im Lauf nächster Woche erwartet er die Endergebnisse.

Einen möglichen Grund für den wahrscheinlich starken Rückgang an Zählern und Vögeln nannte der Naturschutzbund bereits vor der Aktion selbst. In vielen Wäldern habe es 2022 eine Mast gegeben, eine starke Samenbildung zahlreicher Bäume, weshalb nicht zuletzt typische Waldvögel wie Amseln, viele Meisen und Finken dort genügend Nahrung – Samen und Kerne – finden. Für sie gebe es deshalb keinen Grund, an Futterhäuser in der Stadt zu kommen. Denkbar ist auch, dass sich während der Corona-Pandemie mehr Menschen als zuvor und nun wieder für die Zählung interessierten.

Im Netz

Die komplette Statistik gibt es auf der Homepage www.nabu.de.