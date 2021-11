Die Polizisten staunten nicht schlecht, als sie am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr in Frankenthal ein Auto kontrollierten. Am Steuer saß ein 24-jähriger Ludwigshafener, der direkt zugab, dass er keinen Führerschein hat. Weil der junge Mann zudem stark nach Alkohol gerochen haben soll, machten die Beamten einen Atemtest. Das Ergebnis: 2,26 Promille. Auf dem Beifahrersitz war der 50-jährige Halter des Wagens aus Enkenbach-Alsenborn unterwegs. Und der hatte laut Bericht eine gültige Fahrerlaubnis und war, wie ein freiwilliger Test offenbarte, mit 0,1 Promille nahezu nüchtern.