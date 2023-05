Wegen Nötigung muss sich ein 28-Jähriger Fußgönheimer am Dienstag, 23. Mai, vor dem Amtsgericht verantworten. Wie aus einer Pressemitteilung des Gerichts hervorgeht, legt die Staatsanwaltschaft dem Mann zur Last, im vergangenen Dezember seine ehemalige Frau im Bereich Frankenthal auf der Autobahn mit dem Pkw überholt zu haben und dann knapp vor ihrem Wagen eingeschert zu sein. Ohne einen verkehrsbedingten Grund habe der Angeklagte daraufhin stark abgebremst – bis hinunter auf eine Geschwindigkeit von etwa 60 Stundenkilometern. Danach sei er seiner früheren Ehefrau über eine Strecke von rund 20 Kilometern gefolgt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 28-Jährigen Einschüchterung vor. Die Verhandlung am 23. Mai beginnt um 14.30 Uhr im Saal 13.