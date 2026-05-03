Der nächste Nähtreff im Mehrgenerationenhaus (MGH) Frankenthal findet am Donnerstag, 7. Mai, von 15 bis 18 Uhr statt. Das von erfahrenen Schneiderinnen begleitete kostenlose Angebot richtet sich an alle, die in Gemeinschaft etwas nähen und sich dabei austauschen möchten. Nähmaschine und Material müssen selbst mitgebracht werden. Bei Bedarf kann eine Nähmaschine im MGH ausgeliehen werden. Anmeldung unter Telefon 06233 3558911 oder per E-Mail an mgh@frankenthal.de.