Frankenthal / Lambsheim Nächtliche Kontrollen: 0,64 Promille und positiver Drogentest

img_1972

Zwei Autofahrer haben in der Nacht auf Mittwoch in Frankenthal und Lambsheim unter Alkohol- und Drogeneinfluss am Steuer gesessen. Laut Polizei kontrollierten Beamte gegen 23.10 Uhr in der Friedhofstraße in Lambsheim einen 43-jährigen Autofahrer, bei dem ein Atemalkoholtest 0,64 Promille ergab. Wenig später, gegen 0.15 Uhr, hielten die Beamten in der Eppsteiner Straße in Frankenthal einen 21-Jährigen an, der drogentypische Auffälligkeiten zeigte. Ein Urintest reagierte positiv auf Cannabis. Beide Männer wurden für weitere Tests zur Polizeidienststelle gebracht. Gegen sie wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Mehr zum Thema
