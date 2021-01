Die nächtliche Ausgangssperre in Worms bleibt bis 14. Februar bestehen. Es gibt aber eine kleine Änderung: Nun gilt, dass die eigene Wohnung zwischen 21.30 und 5 Uhr nicht ohne triftigen Grund verlassen werden darf. Dass die Ausgangssperre fortan eine halbe Stunde später beginnt, soll laut Stadt für eine größere Akzeptanz in der Bevölkerung sorgen. Die Verwaltung verweist zudem auf einen praktischen Nutzen: Supermärkte oder Restaurants mit einem Abholservice müssen um 21 Uhr schließen. Nun bleibe genug Zeit für den Heimweg. „Die Corona-Fallzahlen sind zuletzt gesunken, aber immer noch hoch“, sagt Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU). Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt in Worms derzeit bei 111,3 (Stand Freitag, 14.10 Uhr). Aktuell sind 2293 SARS-CoV-2-Infektionen gemeldet – 14 mehr als am Vortag. 68 Menschen sind in Worms bislang im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.