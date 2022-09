Marike Meyer dominiert in dieser Saison die Leichtathletik in der Pfalz in der Altersklasse W13. Die Sportlerin der TG Frankenthal sicherte sich am Wochenende den nächsten Pfalzmeistertitel in diesem Sommer. Diesmal war sie im Mehrkampf eine Klasse für sich.

Marike Meyer hatte sich in dieser Saison bereits in der Pfalz die Einzeltitel im Weitsprung (W13 und W14), über 800 Meter (W13) und im Blockwettkampf (W13) gesichert. Auch im Dreikampf (W13) war sie eine Klasse für sich. Mit der schnellsten Laufzeit über die 75 Meter (10,76 Sekunden), der besten Weite im Weitsprung (4,83 Meter) und der weitesten Weite im Ballwurf (45 Meter; persönliche Bestleistung) erreichte sie mit 1489 Punkten unangefochten den Pfalzmeistertitel.

Tim Stölzle im Vierkampf nicht zu schlagen

Den zweiten Titel für die TG und auch für ihn persönlich in dieser Saison sicherte sich Tim Stölzle (Altersklasse M15) im Vierkampf mit 2049 Punkten.

Eine Stufe tiefer auf dem Treppchen landete bei seinem ersten Ausflug in den Bereich Mehrkampf Niklas Linder im Fünfkampf der mU20. 2664 Punkte bedeuteten Platz zwei. Auf den undankbaren vierten Platz kamen Mia-Sophie Urban (Siebenkampf, wU18) und Magnus Urban (M13). Kelly Metzler (W13) wurde im Dreikampf Fünfte.