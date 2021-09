Der Rollerklau geht um in Frankenthal: Wie die Polizei nach mehreren Fällen in den zurückliegenden Tage am Dienstag meldet, ist zwischen 11. und 20. September auch im Ostring ein auf Höhe von Hausnummer 17 abgestelltes Zweirad gestohlen worden. Die Marke des entwendeten Gefährts nennen die Beamten nicht, schätzen aber den Schaden auf etwa 500 Euro. Hinweise an die Polizei, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.