Ein Fall, der vor einem Jahr vor dem Landgericht verhandelt wurde, muss neu aufgerollt werden. Weil er unerlaubt Cannabis angebaut und im Streit seine Mutter getötet haben soll, wurde ein Frankenthaler zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren und sechs Monaten verurteilt. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat das Urteil nun teilweise aufgehoben.

Mit mehr als 30 Messerstichen soll der Sohn seine Mutter in deren Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Frankenthaler Innenstadt erstochen haben. Das Motiv konnte in dem Prozess nicht vollends geklärt