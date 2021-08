Die Polizei hat am Dienstagabend einen 19 Jahre alten Ellerstadter verfolgt und festgenommen, der zuvor in einem Geschäft in der Innenstadt mehrere Artikel in seine Tasche gesteckt haben soll. Eine Angestellte des Ladens hatte den jungen Man dabei beobachtet, die Polizei verständigt und den Tatverdächtigen dann auf das mutmaßliche Diebesgut angesprochen. Als die Beamten eingetroffen seien, habe der Mann das Weite gesucht. Kurze Zeit später entdeckten ihn Einsatzkräfte in der Schnurgasse. Eine erneute Flucht konnten die Polizisten nach kurzer Verfolgung verhindern.