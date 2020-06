Beamte der Polizei Frankenthal haben nach Angaben des Präsidiums Rheinpfalz am Sonntagmorgen einen 33 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Alzey-Worms festgenommen. Er soll in der Franz-Nissl-Straße ein Auto aufgebrochen und bei einem weiteren Wagen versucht haben, ihn zu öffnen. Zeugen hätten den Verdächtigen beobachtet und die Polizei alarmiert. Der 33-Jährige stehe zudem im Verdacht, in der Vergangenheit mehrere Einbrüche im Raum Frankenthal und Ludwigshafen begangen zu haben, heißt es in der Pressemitteilung des Präsidiums. Der Festgenommene sei am Montag dem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser habe auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft anordnet, weil Flucht- und Wiederholungsgefahr bestehe. Der Beschuldigte sei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden.