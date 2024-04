Mit emotionalen Bildern und einseitigen Berichten wird in sozialen Medien gezielt Hass gegen Israel und Juden geschürt: Davon ist der Berliner Psychologe und Autor Ahmad Mansour überzeugt. Die teils gewalttätigen Demonstrationen in deutschen Großstädten nach dem Überfall der Hamas am 7. Oktober auf Israel und den Krieg in Gaza seien Ergebnis einer Kampagne von islamistischen und antisemitischen Kräften. Im RHEINPFALZ-Interview fordert der Extremismus-Experte Konzepte für den Umgang mit muslimischem Antisemitismus. Radikale jeglicher Ausprägung würden Plattformen wie TikTok, Youtube und Instagram nutzen, um Jugendliche zu erreichen. „Wenn wir für die Demokratie kämpfen wollen, dann müssen wir dorthin, um digitale Sozialarbeit und Bildungsarbeit zu leisten“, sagt Mansour. Die deutsche Erinnerungskultur hält der gebürtige Israeli und Palästinenser für komplett gescheitert. „Wir denken hier viel zu viel an die toten Juden und vergessen dabei die lebenden Juden.“

