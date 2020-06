Die Städtische Musikschule will nach den Sommerferien ab 17. August voraussichtlich wieder in den Regelbetrieb zurückkehren. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Dann seien auch die zwischenzeitlich als Schutz vor möglichen Corona-Infektionen ausgesetzten Eltern-Kind-Kurse, die Musikalische Früherziehung sowie die Grundausbildung und das Instrumentenkarussell wieder möglich – unter strengeren Hygieneauflagen, wie die Stadt betont. Im Instrumentalbereich finde der Unterricht für alle sechs Fachbereichen wieder statt: Holzbläser, Blechbläser, Zupfinstrumente, Tasteninstrumente, Streicher und Gesang dürfen wieder unterrichtet werden. Anmeldungen für das neue Schuljahr nimmt die Musikschule ab sofort im Sekretariat, Telefon 06233 4548, oder online unter www.frankenthal.de/musikschule entgegen. Über die Internetseite sei die Anmeldung auch während der Sommerferien möglich. Wer sich bei der Instrumentenauswahl noch nicht sicher sei, könne telefonisch im Sekretariat oder per E-Mail an die Adresse musikschule@frankenthal.de eine Online-Schnupperstunde vereinbaren. Informationen über das Angebot der Einrichtung sind außerdem auf dem Youtube-Kanal der Stadt Frankenthal zu finden, wo die einzelnen Fachbereiche in kurzen Videos ihre Instrumente präsentierten.