Seit Sommer gibt es in der städtischen Musikschule WLAN. Damit können Lehrkräfte jetzt auch von ihrem Arbeitsplatz aus Online-Stunden geben. Die technische Ausstattung soll weiter verbessert werden. Und bis Ende des Jahres will die Musikschule eine eigene App für Unterricht und Kommunikation nutzen.

Die Corona-Pandemie dürfte ihren Anteil daran haben, dass die Digitalisierung in dem Haus am Stephan-Cosacchi-Platz in den zurückliegenden Monaten deutlich vorangetrieben wurde. Auch wenn