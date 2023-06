Wer an der Städtische Musikschule Frankenthal Klavierspielen lernen will, braucht Geduld. Die Nachfrage ist so groß, dass es eine Warteliste gibt. Vielleicht eine Alternative: Neu im Angebot ist die Harfe.

Die Städtische Musikschule Frankenthal ist in dem zu Ende gehenden Schuljahr 2022/23 weitgehend zur Normalität zurückgekehrt. Mit 1230 Schülerinnen und Schülern war die Einrichtung gut ausgelastet. Unverändert hoch im Kurs steht der Klavierunterricht. Nicht alle Anmeldungen konnten berücksichtigt werden, sodass nach wie vor eine längere Warteliste geführt wird. In der Beliebtheitsskala ganz oben rangieren auch die Gitarre und die Streichinstrumente.

Ensemblearbeit erholt

Schulleiterin Mechthilde Wieder-Fücks, die Ende Juli in Ruhestand geht, weist in ihrem für den Kulturausschuss erstellten Bericht weiter darauf hin, dass sich die Ensemblearbeit inzwischen gut erholt habe und der Blechbläserbereich mit dem Musizieren in kleineren Gruppen neu konzipiert worden sei. Mit hohen Belegungszahlen konnten die Eltern-Kind-Kurse in der elementaren Musikerziehung aufwarten. Und im Fachbereich Gesang war ein Anstieg männlicher Schüler zu beobachten. Langfristig soll ein neuer klassischer Chor ins Leben gerufen werden. Finanziell stand die Musikschule 2022 etwas besser da als ein Jahr zuvor. Der Zuschussbedarf konnte von 943.000 Euro auf rund 880.000 Euro zurückgefahren werden.