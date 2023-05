Schüler und Erwachsene, die ein Instrument lernen oder gemeinsam mit anderen üben wollen, können sich in den kommenden Wochen über das Angebot der Städtischen Musikschule informieren. Konzerte, Beratungsgespräche mit Lehrkräften und Instrumentenvorstellungen stehen beim Tag der offenen Tür am Samstag, 13. Mai, 13 bis 16.30 Uhr, auf dem Programm. Freundeskreis und Schulbeirat bewirten die Besucher. Der Eintritt ist frei.

Zusätzlich bietet die Musikschule am Freitag, 19. Mai, und Samstag, 20. Mai, ab 10 Uhr Termine zum Ausprobieren an. Bei Einzelterminen informieren die Lehrkräfte ausführlich über Unterrichtsmöglichkeiten. Freitags liegt der Schwerpunkt auf Holz- und Blechblasinstrumenten, Blockflöte, Gesang und Musikalische Früherziehung, samstags geht es um Streich- und Tasteninstrumente sowie Gitarren und Schlagzeuge. Anmeldung für die Einzeltermine bei Stefan Glöckner, stellvertretender Leiter der Musikschule, per E-Mail an stefan.gloeckner@frankenthal.de oder telefonisch unter 06233 89 268.