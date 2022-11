Die Städtische Musikschule soll zum Erlebnisort weiterentwickelt, Kooperationen mit Grundschulen und Kindertagesstätten sollen ausgeweitet werden. Doch der Fachkräftemangel macht auch vor dieser Einrichtung nicht Halt.

Der Musikschule steht im kommenden Schuljahr ein Generationenwechsel bevor. Mehrere Lehrkräfte – und auch die Leiterin – gehen in Rente. Ausgebildete gute Fachkräfte gebe es kaum. Immerhin: Die Frankenthaler Musikschule ist eine der wenigen, deren Mitarbeiter feste Arbeitsverträge haben, wie Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) betonte.

Ziel ist es laut Leiterin Mechthilde Wieder-Fücks , die Schule auf die Zukunft vorzubereiten und verstärkt auf den Erlebniswert als Treffpunkt zum gemeinsamen Musizieren zu setzen. Mit rund 950.000 Euro bezuschusste die Stadt 2021 ihre Musikschule. Das sind 64 Prozent des Gesamtbudgets der Bildungseinrichtung. Vom Finanzierungsziel – laut Wieder-Fücks jeweils ein Drittel durch Land, Kommune und Eltern – sei man noch weit entfernt.

Die Herausforderungen der Corona-Pandemie habe die Städtische Musikschule Frankenthal gemeistert, der Unterricht habe fast normal stattfinden können, teils habe man auf Online-Unterricht zurückgegriffen. Das berichtete die Schulleiterin dem Kulturausschuss in ihrer Jahresbilanz 2021. Gruppen seien verkleinert worden, Sänger und Bläser seien auf größere Räume ausgewichen, in denen, um eine Ansteckung über Aerosole zu vermeiden, Kurse bei geöffnetem Fenster gehalten wurden.

Musikschul-App erleichtert Kommunikation

Für den Online-Unterricht sei die Musikschule mittlerweile gut ausgestattet, alle Lehrkräfte besäßen Tablets – im Jahr zuvor habe noch privates Equipment genutzt werden müssen. Auch die Digitalisierung schreite voran, das spare Arbeit und Papier. Trotzdem: Bei der Technikausstattung sei noch „viel Luft nach oben“. Eine Musikschul-App sei inzwischen eingeführt und erleichtere die Kommunikation zwischen Schule und Eltern, Verwaltung und Lehrern, aber auch unter den Schülern.

Die Anmeldezahlen seien, so Wieder-Fücks, aufgrund Corona und aktuell der Energiekrise und des Ukrainekriegs rückläufig. Wurden 2019 noch 1754 Kinder unterrichtet, so waren es 2021 nur noch 1472. Auch für das laufende Schuljahr seien Anfragen zunächst zurückhaltend gewesen. Eltern argumentierten mit der unsicheren Lage, ob sie sich „das noch leisten“ könnten. Dennoch seien im Instrumentalbereich die Kurse belegt. Die beliebtesten Instrumente: Klavier und Violine. Hier gebe es auch längere Wartelisten. Dagegen sei die Nachfrage im Fachbereich Querflöte mau. Kinder aus 15 ukrainischen Familien bekommen kostenlos Unterricht – „dank des Engagements der Lehrer“, so Wieder-Fücks.

Kooperationen gehen zurück

Am stärksten betroffen durch Corona sei der Bereich Elementare Musikpädagogik (EMP) mit der musikalischen Früherziehung von 1,5 bis sechs Jahren, für die es keine digitale Alternative gibt. Hier waren es 2021 nur noch 377 Kinder gegenüber 503 im Jahr 2019. Zusätzlich sei eine Lehrkraft aufgrund schwerer Krankheit ausgefallen. Zurzeit falle der Unterricht aus. Auch Kooperationen mit Kitas – derzeit drei, allerdings sollen es mehr werden – seien davon betroffen. Man hoffe jetzt auf Vertretungen. Insgesamt seien die Teilnehmerzahlen bei Kooperationen mit Grundschulen und Kitas von 432 im Jahr 2019 auf 259 im Jahr 2021 zurückgegangen.