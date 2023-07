Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Als Mechthilde Wieder-Fücks im frühen Kindesalter den ersten Blockflötenunterricht an der Städtischen Musikschule Frankenthal erhielt, konnte sie noch nicht ahnen, dass sie ihr ganzes Berufsleben in den Dienst dieser Bildungseinrichtung stellen und in deren Chefetage landen würde. Nach 45 Jahren im „Haus der Musik“ hat sie sich nun in den Ruhestand verabschiedet.

„Ich hatte den schönsten Beruf, den man sich vorstellen kann“, bekennt die engagierte Musikpädagogin im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Ihre besondere Leidenschaft