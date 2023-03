Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zehn Bands betreut Christian Schatka derzeit in seinem Musikhaus am Strandbad. Und die haben vor allem einen Wunsch: endlich einmal wieder vor Publikum auftreten zu können. Immerhin sind seit Kurzem wieder Unterricht und Proben in kleinen Gruppen möglich.

Normalen Unterricht, den hatte Christian Schatka in seiner privaten Musikschule das letzte Mal vor mehr als einem Jahr. „In der ersten März-Woche 2020 wurde quasi über Nacht alles anders“,