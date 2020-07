Das Mannheimer Saxofon-Quartett Three Bees And A Bop, zu dem auch die Frankenthaler Musikschullehrerin Ricarda Hagemann gehört, gibt am Donnerstag, 16. Juli, 18 Uhr, ein Konzert auf dem Vorplatz des Ludwigshafener Kulturzentrums Das Haus. Three Bees And A Bop, das sind Ricarda Hagemann (Bariton-Saxofon, Klarinette, Bass-Klarinette), Simone Loewen (Alt-Saxofon, Klarinette), Gabriele Maurer (Alt-Saxofon, Klarinette, Querflöte, Gesang) und der Amerikaner Freeman Robbins (Tenor-Saxofon, Klarinette, Querflöte, Alt-Flöte). Zum Repertoire der Gruppe zählen unter anderem Songs wie der Latinklassiker „O Grande Amor“ von A. C. Jobim, „Sir Duke“ von Stevie Wonder und Eigenkompositionen wie „Funk Tune“ von Freeman Robbins. Der Auftritt ist Teil der „Open Summer Stage“-Reihe, die die Stadt Ludwigshafen vom 15. bis 25. Juli veranstaltet.