Das zu tun, was ihm am meisten Spaß macht, diesen Luxus gönnt sich Andreas Köhler. Seit 45 Jahren betreibt er das Musikgeschäft Musicant in Frankenthal. Er sagt: Die Kunden haben sich sehr verändert – und in der Pandemie lief das Geschäft mindestens so gut wie sonst.

Sie sind seit 45 Jahren Fach-Einzelhändler in Frankenthal. Waren die zurückliegenden Monaten die härtesten aus Ihrer Sicht?

Nein, ich habe schon einige