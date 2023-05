Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im entspannten Lebensgefühl der 1930er/40er Jahre schwelgen konnten am Freitag die Besucher des Congress-Forums: Das Konzert von „The World Famous Glenn Miller Orchestra“ unter Leitung von Will Salden begeisterte mit Swing in Reinkultur.

Die Big-Band in großer Besetzung ist eins von drei lizenzierten Orchestern weltweit, die die Original-Arrangements von Glenn Miller spielen dürfen, und so konnte das Konzert durch Stiltreue