Über 1000 Besucher haben in der Vergangenheit das Weihnachtskonzert der Dreifaltigkeitskirche in Worms gehört, ebenso viele haben die musikalisch gestaltete Christmesse besucht. In Corona-Zeiten soll es zumindest digital einen Ersatz geben.

Es gehört zu den Wormser Weihnachtstraditionen, dass der Bachchor am dritten oder vierten Advent zusammen mit der Lucie-Kölsch-Musikschule zum „Großen Weihnachtskonzert“ in der Dreifaltigkeitskirche einlädt. Nach dem Konzert ging es dann zum Turmblasen auf den Dom- und Weckerlingplatz. Schon ahnend, dass es einen zweiten großen Lockdown geben wird, hat ein Team der evangelischen Dreifaltigkeitsgemeinde Anfang Dezember in der festlich geschmückten Kirche ein Weihnachtskonzert zum vierten Advent und eine Christvesper für den Heiligen Abend aufgenommen. Für die Technik sind drei junge Wormser verantwortlich: Jonas Bauer, Lukas Beth (beide Ton und Licht) und Simon Grünewald (Kamera und Filmschnitt).

Predigt zu Pandemie-Lage

Im Weihnachtskonzert am 20. Dezember musizieren Dekanatskantorin Ellen Drolshagen (Orgel), Gunda Baumgärtner (Sopran) und KyungA Glaser-Yu (E-Piano). Gemeindesekretärin Claudia Göpfert liest die Weihnachtsgeschichte auf Rheinhessisch. Die Moderation hat der Leiter der Musikschule, Wolfgang Neidhöfer, übernommen. In der Christvesper am 24. Dezember sind die Geschwister Jamie und Brianna Duff sowie Werner Schätzlein und seine Tochter Selina Lektoren. Ellen Drolshagen spielt Orgel, KyungA Glaser-Yu E-Flügel und Gunda Baumgärtner singt. In seiner Predigt geht Gemeindepfarrer Volker Johannes Fey auch auf die Pandemie-Situation ein. Mit den Filmen werde Menschen die Teilhabe an der vertrauten Christvesper ohne Gefahr für die Gesundheit ermöglicht. Die Filme sollen zum jeweiligen Termin unter www.dreifaltigkeitskirche-worms.de/weihnachten2020 auf Youtube abrufbar sein.