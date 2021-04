Béla Bartóks „Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta“ ist eines der großen musikalischen Meisterwerke des 20. Jahrhunderts. Der ungarische Komponist schuf es 1936, als zu seinem Erschrecken vor der faschistischen Barbarei in Europa die Gewissheit, dass bald ein neuer großer Krieg beginnen würde, hinzukam.

Obwohl in dem viersätzigen Werk auch Trauer und Beklemmung erkennbar werden, brechen doch immer wieder Trost und Hoffnung herein und am Ende sogar selbstbewusste stolze Zuversicht. Der erste Satz (Andante tranquillo – „ruhig gehend“) bildet einen Bogen, der sich über etwa sieben Minuten Dauer wölbt. Er beginnt sehr leise, äußert sich in stetem Fluss bis zu einem kurzen, lauten (fff) Höhepunkt. Danach lässt er sehr schnell nach und klingt in Stille (ppp) aus.

Spannungskurve umgekehrt

Zu Anfang spielen die Bratschen ohne Begleitung das sehnsuchtsvolle einprägsame Thema. Nacheinander setzen, wie bei einer Bachschen Fuge mit dem gleichen Thema, andere Instrumente ein – und zwar erst höhere, dann tiefere, sodass die Klangfläche sich fächerförmig erweitert. Die Lautstärke nimmt zunächst zögernd, dann nach etwa drei Minuten schneller zu. Kurz vor der lautesten Stelle (bei etwa 4:30 Minuten) sind zum ersten Mal drei Schlaginstrumente deutlich zu hören: Becken, dann Pauke und, mit nur einem Schlag, die große Trommel. So wie die Spannungskurve von hier an umgekehrt verläuft, hat Bartók auch die Anfangsmelodie umgekehrt, die dennoch gut erkennbar bleibt.

Von den ersten Takten an wird der Hörer in die Musik hineingezogen und trotz des ruhigen Tempos in eine eigenartige Spannung versetzt. Der Charakter der Melodien wirkt zunächst geheimnisvoll, rätselhaft, aber (noch) nicht traurig. Nach dem Höhepunkt, mit der Umkehrung der Melodieintervalle, wird eine tiefe Resignation hörbar, die bei immer weiter reduzierter Besetzung – am Schluss spielen nur noch zaghaft, zweistimmig, die Violinen – in stiller Melancholie endet.

Moderner zweiter Satz

Wild, aufgewühlt, von einer trotzigen Vitalität erfüllt ist der zweite Satz. Mit seinen schroffen Harmonien und manchmal geradezu entfesselten Rhythmen zeigt er sich als der modernste des Werks. Dabei entspricht sein Aufbau einem klassischen Sinfoniesatz etwa von Haydn oder Beethoven, und hörerfreundlich hat Bartók alle wichtigen Einschnitte deutlich gemacht: Wenn nach nur 15 Sekunden das Hauptthema zu Ende ist, markieren zwei Paukenschläge seine letzten Töne. Mit völlig anderem Klang leitet das Klavier die Weiterführung ein. Nach nicht ganz einer Minute zeigen zwei isolierte Paukenschläge mit darauffolgenden zwei Pausentakten, dass nun etwas Neues folgt – ein zweites, dann drittes Thema und schließlich, fast traditionell, nur sehr unruhig, vier regelrechte Schlussakkorde (etwa bei 2:30). Wie in einer klassischen Durchführung spielt Bartók mit den bisher gehörten Motiven. Interessant ist zum Beispiel ein kurzes Solo der Pauke, das sonderbar vertraut erscheint (bei 4:20). Es ist der Rhythmus des Hauptthemas, das immer auf demselben Ton gespielt wird.

Fremdartige Schönheit

Etwa bei 5:30 beginnt die „Reprise“, in der alles in veränderter Gestalt und sehr gedrängt noch einmal zu hören ist. In atemberaubendem Wechsel zwischen kurzem Innehalten und Vorwärtsstürmen endet nach etwas mehr als sieben Minuten der Satz.

Wenn Sie an Gespenster glauben, sollten Sie den dritten Satz überspringen. Dieses Adagio ist ein Nachtstück voller düsterer Hintergrundgeräusche, schwebender, verschleierter Klänge von Harfe, Celesta und Klavier, unheimlicher Xylofon-Einwürfe und bedrohlicher Pauken-Glissandi. Am besten hören Sie es im Dunkeln an und empfinden die fremdartige Schönheit der Violin- und Bratschenmelodien. Von Zeit zu Zeit erklingen, als wollten sie Trost andeuten, Fragmente des Fugenthemas aus dem ersten Satz (die ersten fünf Töne sehr gedehnt nach etwa zwei Minuten). Xylofon und Pauke beenden den traumähnlichen Satz über einem fast unhörbaren Halteton der Bratschen.

Hymnische Erinnerung

Ohne Unterbrechung sollte der Schlusssatz folgen. Zwei heftige Schläge der Pauke und ein sich steigernder Wirbel von gezupften Akkorden eröffnen ein rasantes Spiel in unregelmäßigen Rhythmen. Immer neue, fesselnde Melodien folgen und werden nur selten von kurzen Ruhepunkten unterbrochen, bis sich plötzlich nach ungefähr dreieinhalb Minuten eine verklärte, fast hymnische Erinnerung an das Anfangsthema des Werks entfaltet. Das atemlose Spiel der unregelmäßigen Rhythmen beginnt erneut, wendet sich aber bald zu einem raffiniert vorbereiteten, unwiderstehlich mitreißenden Schluss.

