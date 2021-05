Das Museum der Stadt Worms im Andreasstift beteiligt sich laut Museumsverband neben weiteren 30 rheinland-pfälzischen Museen am Internationalen Museumstag am Sonntag, 16. Mai. Es ist mit drei von insgesamt 64 digitalen Angeboten vertreten. In zwei Videorundgängen werden die sanierten Räumlichkeiten des Baus präsentiert. Zudem wird ein Werbefilm zur Luther-Ausstellung „Hier stehe ich. Gewissen und Protest 1521 bis 2021“ gezeigt, die am 3. Juli öffnet. Alle Angebote der Museen im Land kann man einsehen unter www.museumstag.de/programm/digital/.