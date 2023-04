Zwei Objekte aus dem Erkenbert-Museum haben am Mittwoch, 26. April, einen ganz besonderen Auftritt. Ab 20.15 Uhr sind die Stücke im Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) in „Die Große Terra X Show“ zu sehen. In der Sendung müssen prominente Kandidaten die Funktion der beiden Gegenstände herausfinden. Wie das Erkenbert-Museum weiter berichtet, hat Metallrestaurator Bernd Mohr die Stücke aus der hauseigenen Sammlung zu den Dreharbeiten begleitet. Hinter den Kulissen stand er dem Team der TV-Show um Moderator Johannes B. Kerner für Hintergrundinformationen bereit. Auf die besonderen Exponate aufmerksam wurden die Fernsehleute über die Homepage des Erkenbert-Museums. Dort werden unter anderem die „Objekte des Monats“ präsentiert, die während der sanierungsbedingten Schließung des Hauses regelmäßig in der Stadtbücherei ausgestellt werden. Gesucht hatte das „Terra X“-Team ungewöhnliche Stücke mit einer spannenden Hintergrundgeschichte. Welche beiden Museumsschätze ausgewählt wurden, wird vor Ausstrahlung der Sendung natürlich noch nicht verraten.