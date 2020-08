Nach dem Brand des Museumsschiffs der Marinekameradschaft Rheindürkheim am Freitag, 21. August, hat die Kriminalpolizei Worms die Ermittlungen aufgenommen. Laut Polizei haben sich bei einer Brandortbegehung mit einem Gutachter Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben. Nach derzeitigem Erkenntnisstand habe sich ein bislang unbekannter Täter auf noch unbekannte Weise Zugang ins Schiffsinnere verschafft und den Brand vorsätzlich gelegt. Der Brand ereignete sich am Freitag um 4.30 Uhr. Das Schiff sei dabei völlig ausgebrannt. Den materiellen Schaden schätzt die Polizei auf 25.000 Euro.

Die „Zenit“, so der Name des Schiffs, liegt allerdings nicht im Wasser, sondern am Ortsrand des Wormser Stadtteils Rheindürkheim nahe dem Rheinufer auf dem Trockenen. Das alte Schiff diente der Marinekameradschaft Rheindürkheim als Vereinsheim.

Die Kriminalpolizei Worms sucht Hinweise unter Telefon 06241 852-0 oder per E-Mail an kiworms@polizei.rlp.de.