Gegen die Pläne der Stadt, die Fläche eines Feinkostladens im Gebäude des Erkenbert-Museums für den Einbau eines Aufzugs zu nutzen, formiert sich Widerstand. Einer Petition für den Erhalt des italienischen Lebensmittelgeschäfts am bisherigen Standort haben sich bis Dienstagvormittag 250 Unterstützer angeschlossen. Auslöser der Debatte ist die anstehende Generalsanierung des Museums. Um Platz für einen barrierefreien Zugang zu schaffen wird laut einer Ende März vorgelegten Machbarkeitsstudie die bislang vermietete Ladenfläche im Seitengebäude benötigt. Die Initiatoren der Online-Petition werfen den Verantwortlichen vor, Alternativen bisher nicht berücksichtigt oder bei den Planungen nicht in Betracht gezogen zu haben. Eine Investition in ein neues Ladengeschäft sei für die Betreiberfamilie finanziell nicht zu stemmen. In mehr als zwölf Jahren habe sich das Geschäft eine Stammkundschaft aufgebaut und sei aus der August-Bebel-Straße nicht mehr wegzudenken. Das sieht auch die Verwaltung so, die zugesichert hat, die Inhaber bei der Suche nach einem neuen Ladenlokal zu unterstützen. Man habe Alternativen geprüft, benötige die Fläche aber selbst. Deshalb habe man bereits jetzt mitgeteilt, dass das bis 2025 bestehende Mietverhältnis nicht verlängert wird.