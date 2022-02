Die Sanierung des Kellers im Erkenbert-Museum wird wohl nicht wie geplant im April abgeschlossen sein. Das teilte Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) am Mittwoch im Kulturausschuss mit. Die Rohbauarbeiten in den unter anderem von Schimmel befallenen Räumen im Untergeschoss seien abgeschlossen, die Wände saniert und abgedichtet. Für Elektroarbeiten und den Einbau einer Lüftung warte man derzeit auf Material, dass aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht fristgerecht eingetroffen sei. Die Arbeiten im Untergeschoss sind Teil einer Generalsanierung des denkmalgeschützten Gebäudes am Rathausplatz. Diese soll mithilfe von Fördermitteln finanziert werden. Das Antragsverfahren dafür läuft. Weil die Schäden im Keller jedoch so massiv sind, dass sie die Statik des Bauwerks gefährden, wurden die Bauarbeiten hier vorgezogen. 225.000 Euro sind dafür veranschlagt.

Mit den umfangreichen Förderanträgen, für die unter anderem eine Wirtschaftlichkeitsstudie und ein Museumskonzept vorgelegt werden müssen, sei man im Zeitplan. Das erläuterte der zuständige Planer Thorsten Seifert. Er rechnet damit, dass bis Ende 2023, spätestens Anfang 2024 die Finanzierung für das geschätzt fünf Millionen Euro teure Projekt steht. Die Generalsanierung des Museums könnte dann in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 beginnen.

Die stadthistorische Sammlung ist bereits seit Frühjahr 2021 in einem Depot ausgelagert. Weil eine der beiden Museologinnen, die unter anderem die Inventarisierung des umfangreichen Bestands betreuen, seit Monaten krank ist, soll diese Stelle befristet neu besetzt werden. Darüber informierte Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) auf Anfrage der Grünen.