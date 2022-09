Rot, biegsam, Eselsohren – so dürften viele das Liederbüchlein „Mundorgel“ aus Pfadfinderzeiten, von Klassenfahrten oder Konfirmandenfreizeiten in Erinnerung haben. Dieses Gefühl zurückholen möchte das Kulturzentrum Gleis 4 bei einem Treffen auf dem Frankenthaler Monte Scherbelino am Mittwoch, 7. September, ab 19 Uhr. Gemütlich am Lagerfeuer sitzen und zur Gitarre Lieder wie „Die Affen rasen durch den Wald“, „Bolle reiste jüngst zu Pfingsten“, „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ oder „Wir lagen vor Madagaskar“ schmettern – das ist den Veranstaltern zufolge die Idee. Wer möchte, könne Picknick und Decken mitbringen. „Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Gleis 4 statt“, heißt es in der Ankündigung. Eine Änderung des Treffpunkts werde dann über die Internetseite und die Socialmedia-Kanäle des Kulturzentrums bekanntgegeben.