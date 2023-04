Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Frohe Stimmung in düsteren Zeiten hat der Mundart-Abend am Samstag in Semiras Tanzstudio verbreitet. Neben Volkssänger Wolfgang Sandel ist Gisela Gall aufgetreten.

Als „zwei Koryphäen des Dialekts“ kündigte Semira Karg die beiden Mundartkünstler an: „Stimmungssänger“ Wolfgang Sandel, der den vollen Tanzsaal „auf Betriebstemperatur“