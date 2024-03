Im Alltag kann die betont defensive, moderne japanische Kampfkunst Aikido für Menschen mit Multipler Sklerose hilfreich sein. Bei einem zweitägigen Kurs am 6. und 13. April, jeweils 11 bis 13 Uhr, in der Sporthalle Am Kanal in Frankenthal sollen Bewegungsabläufe und Techniken vermittelt werden, die beispielsweise Schutz bieten bei einem Sturz. Die gemeinsame Veranstaltung der städtischen Beauftragte für die Belange behinderter Menschen in Frankenthal und der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft Rheinland-Pfalz ist kostenlos. Das Angebot richtet sich an MS-Erkrankte, die gehen können. Um Anmeldung wird gebeten bis 28. März unter Telefon 06233 89 663 oder per E-Mail an behinderung@frankenthal.de. Mitgebracht werden müssen bequeme Sportkleidung, Verpflegung und Getränke.