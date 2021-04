Die evangelische Dreifaltigkeitskirche wird am Samstagabend zur riesigen Leinwand. Zum 500. Jahrestag des Auftritts von Martin Luther vor dem Wormser Reichstag inszeniert der Frankfurter Regisseur Parviz Mir-Ali die Multimedia-Show „Der Luther- Moment“. Bei der Probe am Mittwoch hat noch nicht alles hundertprozentig gesessen.

„Mehr Licht auf der linken Seite“, ruft ein Mitarbeiter des Produktionsteams in sein Walkie-Talkie. Der Mann läuft auf dem Marktplatz auf und ab und überprüft, ob die Projektoren exakt ausgerichtet und die Farben in der Dunkelheit scharf sind. Mit mehreren Geräten können die Fassade und die Ausschnitte der großen Fensterflächen der Dreifaltigkeitskirche separat bespielt werden.

Die Filme, in denen Schauspieler Rufus Beck als Luthers Gegenpart Kaiser Karl V. mitwirkt, sind laut Fabian Vogt „integraler Bestandteil der aufwendigen Multimediaproduktion“. Der Projektleiter der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), der die Idee zu dem Stück hatte, trägt eine Gitarre auf dem Rücken. Der begeisterte Sänger und Gitarrist wird selbst auf der Bühne aktiv. Eine Band gehört genauso zu den Mitwirkenden wie ein Blechbläserensemble.

Live-Inszenierung vor Dreifaltigkeitskirche

Auf einer eigens vor der Dreifaltigkeitskirche aufgebauten Bühne gibt Schauspieler Isaac Dentler live den Bänkelsänger. Dessen Drehorgel fungiert gleichzeitig als Zeitmaschine. Dentler spielt in den Filmsequenzen auch den Reformator, der seine Schriften widerrufen soll. Der historischen Überlieferung nach soll Martin Luther am 17. April 1521 vor dem Reichstag in Worms vor Kaiser Karl V. zunächst sehr zögerlich aufgetreten sein. Die Schauspielerinnen Marlene Hagen und Barbara Stollhans geben die innere Zerrissenheit des Reformators wider. „Soll ich ein ruhiges Leben führen oder für meine Überzeugungen einstehen und vogelfrei werden?“, fragt sich Luther.

Einen Tag später formuliert er seinen epochalen Widerspruch gegen herrschende Politik und Kirche. Überliefert ist der Satz „Hier stehe ich und kann nicht anders“, den Luther so wohl nie gesagt hat. Doch er bleibt standhaft und folgt seinem Gewissen, muss sich aber in der Folge auf der Wartburg verstecken.

Aus ängstlichem wird wagemutiger Luther

Wie in einer Nacht aus einem ängstlichen ein wagemutiger Mensch wurde, der die Kirche und die Welt veränderte, dem spürt die multimediale Aufführung nach. Komponist und Regisseur Parviz Mir-Ali ist begeistert von der „Authentizität des Ortes“. Er steht auf dem Marktplatz und zeigt hinüber zum Dom: „Genau hier hat das alles vor 500 Jahren stattgefunden.“

Mir-Ali arbeitet viel für Theater- und Fernsehproduktionen und ist ein Spezialist für Multimedia-Veranstaltungen. 2006 hat er die Eröffnungsshow „Skyarena“ zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 gestaltet, bei der die Frankfurter Skyline zur gigantischen Projektionsfläche für Einspielfilme wurde.

„Der Luther-Moment“ live im Südwestfernsehen

Die Besonderheit von „Der Luther-Moment“ liege im Zusammenspiel von vorproduzierten Filmen, Live-Schauspiel, Live-Musik und der aufwendigen Lichttechnik. „Da muss alles passen“, betont der Regisseur. „Wir haben für die Proben nur drei Tage Zeit, und dann auch nur jeweils eine Stunde lang, weil wir um 22 Uhr aufhören müssen. Vor 21 Uhr ist es nicht dunkel genug.“

Als er vor zwei Jahren mit der Planung des Stücks begonnen habe, sei er noch von einer Live-Show vor 3500 Zuschauern ausgegangen, berichtet der Frankfurter. „Corona-bedingt geht das jetzt natürlich nicht. Wir sind froh, dass ,Der Luther-Moment' wenigstens live im Fernsehen übertragen wird.“ Die etwa halbstündige Inszenierung wird am Samstag ab 22.35 Uhr im Südwestrundfunk (SWR) zu sehen sein. Es folgt der Spielfilm „Luther“, der die Lebensgeschichte des Reformators erzählt.

„Zentrale Frage: Was machen wir draus?“

„Wir arbeiten mit starken Bildern und starken Texten“, erklärt Projektleiter Fabian Vogt. „Bei der Konzeption haben wir nach Menschen gesucht, die Haltung gezeigt haben.“ Und so spannt das Stück einen Bogen in die Gegenwart. Vorgestellt werden Personen, die Zivilcourage gezeigt und gegen ungerechte Verhältnisse gekämpft haben, wie etwa der indische Pazifist Mahatma Gandhi.

Am Ende steht die Frage, wo Menschen heute ihre „Luther-Momente“ erleben? Ob Populisten, Demokratiegegner oder Verschwörungstheoretiker – auch nach all den Lehren aus der Geschichte seien dunkle Kräfte am Werk, die Freiheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit bedrohten, sagt Regisseur Parviz Mir-Ali und betont: „Die zentrale Frage ist doch, was wir heute draus machen?“

Termine

Mit einem virtuellen Festakt wird das Luther-Jubiläum heute, Freitag, 16 Uhr, eröffnet. Gäste sind unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ministerpräsidentin Malu Dreyer (beide SPD). Der SWR streamt den Festakt auf der Homepage.

Die Multimedia-Show „Der Luther-Moment“ ist am Samstag, 17. April, um 22.25 Uhr live im SWR-Fernsehen zu sehen.

Am Sonntag, 18. April, überträgt das ZDF um 9.30 Uhr den Festgottesdienst mit dem hessen-nassauischen Kirchenpräsidenten Volker Jung und dem Mainzer Bischof Peter Kohlgraf aus der Wormser Dreifaltigkeitskirche. Er steht unter dem Motto „wagemutig“.

Die Landesausstellung eröffnet am 3. Juli die Schau „Hier stehe ich: Gewissen und Protest – 1521 bis 2021“.