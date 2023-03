Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fünf Spiele, fünf Siege – der ASV Heßheim führt derzeit die Tabelle in der Nordstaffel der Fußball-A-Klasse souverän an. Am Sonntag (15 Uhr) empfängt der Spitzenreiter Schlusslicht MTSV Beindersheim. Auf dem Papier scheint das eine klare Sache zu sein.

Doch da war doch was: Im Achtelfinale des Kreispokals hat der MTSV in Heßheim 5:1 (1:0) gewonnen. Nun folgt die Neuauflage des Derbys in der Meisterschaft. Beindersheim