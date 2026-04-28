Nach starker erster Hälfte verliert Beindersheim den Faden. Schlusslicht Eppstein gleicht spät aus und weil auch die Konkurrenz punktet, wächst der Druck im Tabellenkeller.

Der MTSV Beindersheim hat am Sonntag im Kampf um den Abstieg aus der A-Klasse Rhein-Pfalz einen weiteren Rückschlag erlitten. Beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht DJK Eppstein reichte es für das Team um den scheidenden Trainer Marc Erbach nach überzeugender erster Halbzeit nur zu einem 1:1-Unentschieden. Da der einzige realistische Mitkonkurrent im Abstiegskampf, TuS Altleiningen, mit zwei späten Toren zum 3:3-Ausgleich beim ASV Heßheim noch einen überraschenden Punkt erkämpfte, ist der Abstand von Beindersheim (17 Punkte) auf Altleiningen (21) gleich geblieben. Das Ziel, durch einen Sieg Druck aufzubauen und in der Mannschaft noch einen Glauben an den Klassenerhalt auszulösen, wurde verfehlt.

In den verbleibenden vier Ligaspielen noch für eine Wende zu sorgen, ist angesichts der kommenden starken Gegner und der aktuell sinkenden Leistungskurve nur schwer vorstellbar. Auch wenn MTSV-Trainer Marc Erbach nach dem Spiel die übliche Durchhalteparole „So lange es rechnerisch noch möglich ist, werden wir alles versuchen. Wir geben nicht auf.“ bemühte. Für den bereits schon lange als Absteiger feststehenden DJK Eppstein war das nach einer klaren Leistungssteigerung nach der Halbzeitpause erst der sechste Punktgewinn in einer trostlosen Saison.

Für Marc Erbach lag der Schlüssel für das enttäuschende Endergebnis in der ersten Halbzeit. „Da hätten wir schon mindestens 3:0 führen müssen. Wir hatten da das Spiel zu 100 Prozent im Griff. Das wir nach der Pause so nachlassen, ist für mich kaum zu erklären. Ich denke ein Grund war die fehlende Kraft, dadurch fehlte auch die Konzentration, was zu vielen Fehlpässen im eigenen Spielaufbau führte. So ist auch das Gegentor durch einen eigenen Ballverlust in der Vorwärtsbewegung entstanden. Auch gegen Ende des Spiels hatten wir noch genug Chancen, das Spiel zu gewinnen. “ Marc Erbach, der schon vor längerer Zeit seinen Abschied als MTSV-Trainer angekündigt hatte, wird in der nächsten Saison als Co-Trainer zur FG 08 Mutterstadt (Landesliga) wechseln.

Das Kellerduell begann zunächst mit einer kleinen Chance für die Gastgeber. Der schnelle Russom Habtu setzte sich im Laufduell durch, kam aber gegen MTSV-Keeper Kai Bundels nicht mehr zum Abschluss (3.). Danach übernahm der MTSV Beindersheim das Kommando und drückte auf die Führung. Der wieder einsatzfähige Dustin Kolb, dessen Schuss noch geblockt wurde, und Flügelspieler Lukas Stalla, der Bendict Piela im DJK-Tor mit einem Weitschuss prüfte, hatten erste Möglichkeiten (9. und 10.). Danach verpasste Mittelstürmer Nico Kemmler mit einer zu schwachen Direktabnahme wenige Meter vor dem Tor die Führung (15.).

Kemmler war dann aber wenige Minuten später am Beindersheimer Torerfolg beteiligt. Nach einer Flanke von der linken Seite wurde sein Schuss noch geblockt, den Abpraller verwandelte der freistehende Lukas Stalla zur verdienten Gästeführung (28.). Stalla und Kemmler vergaben noch weitere gute Möglichkeiten. Bei einem vielversprechenden Konter verpasste Thomas Becker das Abspiel auf den freigelaufenen Stalla (41.). Mit der letzten Aktion vor der Pause wäre der DJK-Abwehr bei einem Rettungsversuch, der knapp über die eigene Latte ging, fast noch ein Eigentor unterlaufen (45.).

Nach der Pause änderte sich dann der Spielverlauf. Die Gastgeber suchten nun nach zu passiver erster Halbzeit vermehrt die Offensive. Eine erste Chance vergab Russom Habtu, der nach einem Sololauf allein vor dem Tor an Kai Bundels scheiterte, der noch zur Ecke abwehren konnte (47.). Nach einer Ecke zielte DJK-Kapitän Efstathios Kafkas mit seiner Direktabnahme zu hoch (51.). Bei einer weiteren Chance traf Russom Habtu nur neben das Tor (53.). Bei den Gästen ging in dieser Phase zu wenig nach vorne.

Nur nach Freistößen in Strafraumnähe wurde es gefährlich. Doch diese blieben in der Mauer hängen oder verfehlten den Mitspieler. Mit seiner dritten Großchance gelang Russom Habtu schließlich der nun verdiente Ausgleich. Er scheiterte zunächst wieder an Bundels, konnte danach aber den Abpraller mit einem platzierten Schuss ins lange Eck nutzen (68.). Erst in der Schlussphase drängten dann die Gäste mit viel Einsatz und Kampf auf den Siegtreffer. Abwehrchef Manuel Fruth rückte nun immer weiter ins Mittelfeld und belebte so das Angriffsspiel.

Doch beste Chancen von Raphael Weber, der frei im Strafraum knapp über das Tor schoss (78.), und Kemmler, der einmal nur das Außennetz traf und wenig später eine Flanke freistehend per Kopf verfehlte (84. und 89.), wurden vergeben. Einen letzten starken Schuss von Mazlum Acikgoez lenkte DJK-Schlussmann Piela mit den Fingerspitzen noch über die Latte (92.). Für DJK-Trainer Mustafa Yildirim war die taktische Umstellung nach der Pause der Grund für die Leistungssteigerung seines Teams. „Wir haben dann mit Dreierkette und zwei Spitzen gespielt. Vor der Pause hatten wir ohne Stürmer angefangen. Wir wollten so das Mittelfeld stark machen, was aber komplett in die Hose gegangen ist. Wir hatten da keinen Zugriff, Beindersheim war in der ersten Halbzeit eindeutig besser. Nach der Pause sind wir mehr Risiko gegangen. So ist es uns gelungen, die Beinderheimer Abwehr, die auch wichtig für den Spielaubau war, zu beschäftigen und zu Fehlern zu zwingen. So sind wir auch zum Ausgleich gekommen, und haben uns am Ende das Unentschieden verdient. Positiv war heute, dass wir trotz des Rückstandes nie aufgegeben haben. Wir haben den Kampf angenommen.“

Mustafa Yildirim bestätigte auf Nachfrage, dass er auch nach dem Abstieg in der nächsten Saison weiter DJK-Trainer bleiben wird. Sein Team muss Sonntag beim offensivstarken VfR Frankenthal antreten. Ähnlich schwer ist auch die Aufgabe für den MTSV Beindersheim im Heimspiel gegen den aktuellen Tabellenzweiten SV Ruchheim.