Ein defekter Anschlussstutzen an der Zuleitung zur Kanalisation ist Ursache dafür, dass in der Mozartstraße die Fahrbahndecke eingebrochen ist. Darüber informiert die Verwaltung auf Nachfrage. Das Leitungsstück dient üblichweise dazu, eine dichte Verbindung zu schaffen. Die Reparaturarbeiten an Kanal und Straße, die seit Mittwoch laufen, sollen am Montag abgeschlossen sein. So lange bleibt die Fahrbahn vor den Häusern mit der Nummer 11 bis 13 voll gesperrt, Anlieger können bis zur Baustelle fahren. Laut Polizei hat eine Passantin das Loch am Freitag, 22. Juli, gegen 16.30 Uhr gemeldet. Die Beamten hätten die Gefahrenstelle bis zum Eintreffen des Bereitschaftsdienstes des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs (EWF) gesichert. Dieser habe festgestellt, dass die Fahrbahn rund um das Loch hohl und damit einbruchsgefährdet sei. Hausanschlüsse seien durch den Schaden und die Bauarbeiten nicht beeinträchtigt gewesen, informieren Anwohner. Bereits in den 90er-Jahren habe es in der Mozartstraße einen – allerdings weniger großen – Einbruch der Fahrbahndecke gegeben. Die aktuelle Bruchstelle soll sich am Übergang eines alten Kopfsteinpflasters zu einer neueren Fahrbahn befinden.