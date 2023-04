Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

51 Filme sind in diesem Jahr beim Kurzfilmtag „Hollyworms“ zu sehen – so viele wie noch nie zuvor. Bereits zum neunten Mal zeigt das Kulturzentrum Das Wormser am Samstag, 15. April, einen ganzen Abend lang ausgewählte, zum Teil preisgekrönte Kurzfilme. Der Eintritt ist frei.

Wenn sich der Wormser Mozartsaal in einen Kinosaal verwandelt, wissen designierte Filmfreunde, dass es sich nur um Hollyworms handeln kann. Dem Publikum wird auch in diesem Jahr wieder ein buntes