In die schwierige Standortsuche für einen Mountainbike-Parcours scheint erneut etwas Bewegung zu kommen. „Wir werden den Dialog-Prozess mit den Jugendlichen wieder aufnehmen“, versicherte Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) am Donnerstag im Planungs- und Umweltausschuss. Ins Auge gefasst werde ein Areal zwischen Nordring und Carl-Benz-Straße südlich des dortigen Bolzplatzes, der in die Anlage einbezogen werden könnte. Das Gelände sei „durchaus geeignet“, sagte der OB. Es handele sich um eine Fläche von 800 Quadratmetern. Für die jugendlichen Mountainbiker, deren selbstgebauter Parcours im kleinen Wäldchen nördlich des Ziegelhofgebietes aus Gründen der Verkehrssicherheit eingeebnet worden war, hatte sich zuletzt auf dem Gelände des VfR Frankenthal eine Lösung abgezeichnet. Sie ließ sich allerdings wegen technischer und organisatorischer Bedenken nicht realisieren.