Beschädigte Schutzplanken, ein abgestelltes Motorrad, aber kein Fahrer: Nach einem Unfall im Übergang der Autobahn 650 auf die B9 sucht die Polizei Zeugen, die am Freitagabend gegen 20 Uhr an dieser Stelle einen Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Motorradfahrer geben können. Laut Bericht hatte ein Zeuge das Pannen-Fahrzeug gemeldet, das an der Seitenverkleidung zerkratzt ist. Die Polizei geht von einem Sturz aus. Hinweise nimmt die Polizeiautobahnstation Ruchheim unter Telefon 06237 933-0 und per E-Mail an pastruchheim@polizei.rlp.de entgegen.