Bei einem Verkehrsunfall in Dirmstein ist am Samstag eine Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Kurz vor 16 Uhr stieß ein Auto mit der 51-Jährigen auf der L453 zusammen, teilte die Polizei am Sonntagnachmittag weiter mit. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 41 Jahre alte Autofahrer auf der Heuchelheimer Straße in Richtung Obersülzen unterwegs. Auf Höhe der Bahnhofsstraße wollte er nach links abbiegen und übersah dabei die entgegenkommende Motorradfahrerin.

Der Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 35.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Durchgangsstraße in Dirmstein komplett gesperrt werden.