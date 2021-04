Vor dem Amtsgericht muss sich ab Montag, 12 Uhr, ein Motorradfahrer aus Speyer wegen Nötigung verantworten. Er soll im Juli auf der Autobahn A6 bei Frankenthal eine Autofahrerin beim Überholen geschnitten und anschließend bedrängt haben. Die Frau habe stark abbremsen müssen und deshalb gehupt. Sie habe den 52-jährigen Motorradfahrer wieder überholt. Dieser sei dann auf die linke Fahrspur gewechselt und habe sein Motorrad über eine längere Distanz nach rechts bis auf einen Abstand von zehn bis fünfzehn Zentimetern an den Pkw der Zeugin herangesteuert, um diese zum Ausweichen zu zwingen. Hierbei habe der Angeklagte mehrfach den Motor des Motorrads aufheulen lassen und in Richtung des Autos getreten. Die Staatsanwaltschaft verfolgt die Tat aufgrund des öffentlichen Interesses weiter, obwohl die Frau ihren Strafantrag zurückgenommen habe, heißt es in der Prozessvorschau.