Ein Sturz hat am Freitagabend die Flucht eines betrunkenen Motorradfahrers vor der Polizei beendet. Deren Angaben nach wollte eine Streife den Mann gegen 22.45 Uhr in der Bahnhofstraße kontrollieren. Als die Beamten das Blaulicht einschalteten, habe der Biker Gas gegeben und sei davongefahren. In einer Rechtskurve verlor er die Gewalt über sein Zweirad und stürzte, blieb aber der Pressemitteilung zufolge unverletzt. Den Grund, warum er ich aus dem Staub machen wollte, räumte der Mann bei der dann folgenden Kontrolle ein: Er sei betrunken und besitze keinen Führerschein. Der Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 2,01 Promille.