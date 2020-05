Weil er ein Auto ausgebremst und aus Wut gegen einen weiteren Wagen getreten haben soll, wirft die Polizei Frankenthal einem 29 Jahre alten Motorradfahrer Nötigung und Sachbeschädigung vor. Den Beamten zufolge war der Mann am frühen Mittwochmorgen auf der Straße Am Kanal unterwegs, überholte dort einen 59-jährigen Autofahrer. Ein paar Meter weiter habe der Biker einem 72-Jährigen ausweichen müssen, der aus dem Starenweg links abbiegen wollte. Er habe sein Motorrad dann gestoppt, den Senior zum Anhalten gezwungen und auf die Motorhaube geschlagen, berichtet die Polizei. Kurz darauf sei der zuvor überholte 59-Jährige an den Ort des Geschehens gekommen und habe den jungen Mann auf dessen angeblich überhöhtes Tempo hingewiesen. Diesen Hinweis habe er mit einem Tritt gegen die hintere Wagentür beantwortet. Die Folge: eine Delle und rund 500 Euro Schaden. Die Polizei sucht noch Zeugen des Vorfalls. Hinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.