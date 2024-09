Bei einem selbst verschuldeten Unfall verletzte sich ein Motorradfahrer am Donnerstag auf der B9. Wie die Polizei berichtet, war der 20-Jährige um 14.25 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Frankenthal und Ludwigshafen-Oggersheim viel zu schnell unterwegs. Angaben von Zeugen zufolge raste der Biker rücksichtslos durch den Verkehr und überholte verbotswidrig auf der rechten Spur. Im Bereich der Ausfahrt Studernheim kam es schließlich zu einem Zusammenstoß zwischen dem Motorradfahrer und einem Lastwagen. Der 20-Jährige berührte daraufhin die Leitplanke und stürzte. Sein Motorrad war danach nicht mehr fahrbereit, der junge Mann zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Laut Bericht erwartet ihn eine Strafanzeige, in dessen Folge auch der Führerschein eingezogen werden dürfte. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.