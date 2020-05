Als ein 38-jähriger Motorradfahrer am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr in der Wallstraße in Worms einen stoppenden Müllwagen überholen wollte, kam es laut Polizei zur Kollision mit einem aus einer Seitenstraße kommenden Pkw. Der Biker stürzte und rutschte etwa 15 Meter über den Asphalt. Er kam mit schweren Schulter- und Beckenverletzungen ins Klinikum. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.