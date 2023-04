Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Verteidiger des 23-jährigen Frankenthalers, dem vor dem Landgericht die Tötung eines 18-jährigen Ludwigshafeners vorgeworfen wird, ziehen kurz vor Ende der Beweisaufnahme die Register. Am Mittwoch fochten sie in einer Erklärung das Gutachten des Sachverständigen an.

Am 10. November 2019 soll der Frankenthaler in seiner Wohnung in der Frankenstraße den 18-Jährigen durch einen Stich mit dem Messer in den Hals tödlich verletzt haben. Zuvor soll