Ein 33-jähriger Eritreer, dem die Staatsanwaltschaft in einem Verfahren am Schwurgericht des Landgerichts Mord vorwirft, konnte bei der Tat sein Verhalten steuern und ist deshalb schuldfähig. Das ist das Ergebnis eines Gutachtens, das der Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie Sergiy Davydenko am Mittwoch vorstellte.

Das Ergebnis des psychiatrischen Gutachters hat Roman Schweitzer, Rechtsanwalt des 33-jährigen Angeklagten, nicht gefallen. Er versuchte, das Gutachten infrage